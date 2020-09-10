КОТЕЛЬНЯ НА ДАХУ – ВИГІДНО І БЕЗПЕЧНО
Це твердження справедливе за умови дотримання правил улаштування та утримання такої котельні. У багатьох випадках дахова котельня є єдиною альтернативою централізованому опаленню багатоквартирних будинків.
Нормативна база
1. ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні».
2. ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».
3. ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання».
4. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі – Правила № 71).
5. Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 40.1-1.02-13).
6. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18).
7. ДСТУ Б В.2.5-33:2007 «Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови».
8. ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 «Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем» (аналог СНиП 3.05.01-85). Поширюються на монтаж систем опалення та котельних з тиском пари до 0,07 МПа і температурою нагрівання води до 115 °С.
На газове котельне обладнання поширюються вимоги таких Технічних регламентів:
– Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 16.01.2019 № 27;
– Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений постановою КМУ від 04.07.2018 № 814.
Вимоги до дахових котелень конкретизуються залежно від виду будівель. Зокрема, для висотних будівель чинними є ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення».
Щороку проблем, пов’язаних із централізованим теплопостачанням у населених пунктах України, тільки більшає. Прориви, провали, втрати тепла, заборгованість, зростання вартості послуг – ось неповний перелік труднощів, які виникають. Цілі міста і навіть уся Закарпатська область уже давно відмовилися від централізованого опалення та гарячого водопостачання. Одним з альтернативних варіантів теплозабезпечення стало встановлення дахових котелень.
Більшість багатоповерхових житлових будинків, відключених від централізованого теплопостачання, перейшли на індивідуальне опалення: у кожній окремій квартирі встановлюють бездимохідний газовий котел із закритою камерою згоряння. Але з 1 липня 2019 р. набули чинності ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» (на заміну ДБН В.2.5-20:2001), які забороняють встановлення газових котлів у квартирах житлових будинків заввишки більше ніж три поверхи. Заборона стосується нових будинків і квартир у багатоповерхівках, де не встановлені газові теплогенератори (котли).
Зважаючи на цю заборону, у багатьох випадках єдиною альтернативою централізованому опаленню тепер є встановлення дахової котельні. До того ж ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні», які вступили в дію з 01.01.2015 (на заміну СНиП ІІ-35-76 «Котельні установки»), не обмежують висоту будівель, на даху яких можна встановлювати газову котельню (у СНиП ІІ-35-76 було встановлено максимальну висоту 30 м).
У Києві такі котельні встановлено на висотних житлових комплексах Edelweiss House, Spas Sky, «Ліпінка», «Багговутівський», «V Квартал», Campus та багатьох інших.
Переваги дахової котельні:
- істотне підвищення енергоефективності системи теплопостачання за рахунок відсутності теплотрас, втрати в яких досягають 30% і більше від виробленої кількості тепла;
- зниження витрат на спорудження котельні;
- використання полегшеної конструкції котельного устаткування;
- поліпшення екологічних умов проживання мешканців, оскільки розсіювання продуктів згоряння на даху більш сприятливе, ніж у разі розташування котельні внизу;
- забезпечення комфортних умов проживання для мешканців завдяки підтриманню необхідного температурного режиму для опалення будинку.
Сергій Колесник, власкор