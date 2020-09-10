КОТЕЛЬНЯ НА ДАХУ – ВИГІДНО І БЕЗПЕЧНО

Це твердження справедливе за умови дотримання правил улаштування та утримання такої котельні. У багатьох випадках дахова котельня є єдиною альтернативою централізованому опаленню багатоквартирних будинків.

Нормативна база

1. ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні».

2. ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

3. ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання».

4. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі – Правила № 71).

5. Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 40.1-1.02-13).

6. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18).

7. ДСТУ Б В.2.5-33:2007 «Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови».

8. ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 «Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем» (аналог СНиП 3.05.01-85). Поширюються на монтаж систем опалення та котельних з тиском пари до 0,07 МПа і температурою нагрівання води до 115 °С.

На газове котельне обладнання поширюються вимоги таких Технічних регламентів:

– Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 16.01.2019 № 27;

– Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений постановою КМУ від 04.07.2018 № 814.

Вимоги до дахових котелень конкретизуються залежно від виду будівель. Зокрема, для висотних будівель чинними є ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення».

Щороку проблем, пов’язаних із централізованим теплопостачанням у населених пунктах України, тільки більшає. Прориви, провали, втрати тепла, заборгованість, зростання вартості послуг – ось неповний перелік труднощів, які виникають. Цілі міста і навіть уся Закарпатська область уже давно відмовилися від централізованого опалення та гарячого водопостачання. Одним з альтернативних варіантів теплозабезпечення стало встановлення дахових котелень.

Більшість багатоповерхових житлових будинків, відключених від централізованого теплопостачання, перейшли на індивідуальне опалення: у кожній окремій квартирі встановлюють бездимохідний газовий котел із закритою камерою згоряння. Але з 1 липня 2019 р. набули чинності ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» (на заміну ДБН В.2.5-20:2001), які забороняють встановлення газових котлів у квартирах житлових будинків заввишки більше ніж три поверхи. Заборона стосується нових будинків і квартир у багатоповерхівках, де не встановлені газові теплогенератори (котли).

Зважаючи на цю заборону, у багатьох випадках єдиною альтернативою централізованому опаленню тепер є встановлення дахової котельні. До того ж ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні», які вступили в дію з 01.01.2015 (на заміну СНиП ІІ-35-76 «Котельні установки»), не обмежують висоту будівель, на даху яких можна встановлювати газову котельню (у СНиП ІІ-35-76 було встановлено максимальну висоту 30 м).

У Києві такі котельні встановлено на висотних житлових комплексах Edelweiss House, Spas Sky, «Ліпінка», «Багговутівський», «V Квартал», Campus та багатьох інших.

Переваги дахової котельні:

істотне підвищення енергоефективності системи теплопостачання за рахунок відсутності теплотрас, втрати в яких досягають 30% і більше від виробленої кількості тепла;

зниження витрат на спорудження котельні;

використання полегшеної конструкції котельного устаткування;

поліпшення екологічних умов проживання мешканців, оскільки розсіювання продуктів згоряння на даху більш сприятливе, ніж у разі розташування котельні внизу;

забезпечення комфортних умов проживання для мешканців завдяки підтриманню необхідного температурного режиму для опалення будинку.

Сергій Колесник, власкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 10\2020