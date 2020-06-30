КОМУНІКАЦІЯ ОЗНАЧАЄ «З ЛЮДЬМИ» (частина 1)

Фахівці вважають, що під час комунікації за допомогою мови може бути передано лише 7% інформації, тоді як невербальним способом, за допомогою інтонації – 38% і мови тіла – 55%.

Золоте правило – тримай дистанцію

Здебільшого ми підсвідомо відчуваємо зони спілкування, навіть якщо нічого не чули про них. Але все ж потрібно про них знати, щоб не допускати «несанкціонованого» втручання в чужий простір, що може негативно позначитися на результатах спілкування.

Інтимна зона (15–46 см) – найголовніша. Люди оберігають її як одну з найвищих цінностей. У цю зону мають допуск ті, хто перебуває з людиною в тісному емоційному контакті: діти, батьки, родичі, чоловік, дружина, коханець, коханка, близькі друзі.

(15–46 см) – найголовніша. Люди оберігають її як одну з найвищих цінностей. У цю зону мають допуск ті, хто перебуває з людиною в тісному емоційному контакті: діти, батьки, родичі, чоловік, дружина, коханець, коханка, близькі друзі. Особиста зона (46–125 см) – у такому діапазоні спілкуються з друзями, однодумцями. Зазвичай така відстань розділяє людей на нарадах, офіційних прийомах, конференціях, тренінгах, дружніх вечірках та ін.

(46–125 см) – у такому діапазоні спілкуються з друзями, однодумцями. Зазвичай така відстань розділяє людей на нарадах, офіційних прийомах, конференціях, тренінгах, дружніх вечірках та ін. Соціальна зона (1,2–2,5 м) – відстань під час спілкування з приятелями та колегами.

(1,2–2,5 м) – відстань під час спілкування з приятелями та колегами. Публічна зона (понад 2,5 м) – розділяє людей під час переговорів, візитів керівників, спілкування з великою аудиторією.

Хочете, щоб люди почували себе затишно в процесі спілкування, дотримуйтесь золотого правила: «Тримай дистанцію».

Як налагодити психологічний контакт

Контакт поліпшують:

відкрита невербальна комунікація;

усмішка;

демонстрація щирості, живого інтересу до співбесідника;

компліменти;

розмова на загальні теми;

поступове розширення тем для розмови;

пошук цікавих для співрозмовника тем;

виконання маленьких послуг;

попередній успішний досвід спілкування;

спілкування на рівних;

впевнена демонстрація власної компетентності, готовності вирішувати проблеми;

визначення спільного інтересу і свого ставлення;

пояснення власних дій;

дотримання принципу «Я відкрився – зі мною безпечно – ти також можеш відкритися».

Контакт погіршують:



погрози;

позиція зверху, некоректна позиція знизу, ігнорування співрозмовника;

попередній негативний досвід;

випитування інформації;

реальні чи уявні погрози співрозмовнику;

некоректне використання комунікативних технік;

відмова виконати невеликі прохання;

некоректна відмова від пригощання;

невербальний пресинг;

поради і повчання як жити.

Як правильно ставити запитання

Залежно від мети розмови запитання бувають відкриті, закриті, альтернативні.

Відкриті вимагають розгорнутої відповіді співбесідника та починаються зі слів: що? де? коли? чому? як? тощо. Призначення таких запитань:

захопити ініціативу, щоб співбесідник повніше розкрив себе;

отримати якомога більше інформації на ту чи іншу тему;

спонукати до вільного обміну інформацією;

дізнатися про погляд співбесідника і домогтися довірливого ставлення;

підштовхнути до роздумів над запитанням (наприклад: «Чому ви так думаєте?», «Що, на ваш погляд, потрібно зробити в цій ситуації?»).

Підготував Олександр Фандєєв, спецкор

Повну версію статті читайте в паперовій версії журналу № 7/2020.