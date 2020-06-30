КОМУНІКАЦІЯ ОЗНАЧАЄ «З ЛЮДЬМИ» (частина 1)
Фахівці вважають, що під час комунікації за допомогою мови може бути передано лише 7% інформації, тоді як невербальним способом, за допомогою інтонації – 38% і мови тіла – 55%.
Золоте правило – тримай дистанцію
Здебільшого ми підсвідомо відчуваємо зони спілкування, навіть якщо нічого не чули про них. Але все ж потрібно про них знати, щоб не допускати «несанкціонованого» втручання в чужий простір, що може негативно позначитися на результатах спілкування.
- Інтимна зона (15–46 см) – найголовніша. Люди оберігають її як одну з найвищих цінностей. У цю зону мають допуск ті, хто перебуває з людиною в тісному емоційному контакті: діти, батьки, родичі, чоловік, дружина, коханець, коханка, близькі друзі.
- Особиста зона (46–125 см) – у такому діапазоні спілкуються з друзями, однодумцями. Зазвичай така відстань розділяє людей на нарадах, офіційних прийомах, конференціях, тренінгах, дружніх вечірках та ін.
- Соціальна зона (1,2–2,5 м) – відстань під час спілкування з приятелями та колегами.
- Публічна зона (понад 2,5 м) – розділяє людей під час переговорів, візитів керівників, спілкування з великою аудиторією.
Хочете, щоб люди почували себе затишно в процесі спілкування, дотримуйтесь золотого правила: «Тримай дистанцію».
Як налагодити психологічний контакт
Контакт поліпшують:
- відкрита невербальна комунікація;
- усмішка;
- демонстрація щирості, живого інтересу до співбесідника;
- компліменти;
- розмова на загальні теми;
- поступове розширення тем для розмови;
- пошук цікавих для співрозмовника тем;
- виконання маленьких послуг;
- попередній успішний досвід спілкування;
- спілкування на рівних;
- впевнена демонстрація власної компетентності, готовності вирішувати проблеми;
- визначення спільного інтересу і свого ставлення;
- пояснення власних дій;
- дотримання принципу «Я відкрився – зі мною безпечно – ти також можеш відкритися».
- погрози;
- позиція зверху, некоректна позиція знизу, ігнорування співрозмовника;
- попередній негативний досвід;
- випитування інформації;
- реальні чи уявні погрози співрозмовнику;
- некоректне використання комунікативних технік;
- відмова виконати невеликі прохання;
- некоректна відмова від пригощання;
- невербальний пресинг;
- поради і повчання як жити.
Як правильно ставити запитання
Залежно від мети розмови запитання бувають відкриті, закриті, альтернативні.
Відкриті вимагають розгорнутої відповіді співбесідника та починаються зі слів: що? де? коли? чому? як? тощо. Призначення таких запитань:
- захопити ініціативу, щоб співбесідник повніше розкрив себе;
- отримати якомога більше інформації на ту чи іншу тему;
- спонукати до вільного обміну інформацією;
- дізнатися про погляд співбесідника і домогтися довірливого ставлення;
- підштовхнути до роздумів над запитанням (наприклад: «Чому ви так думаєте?», «Що, на ваш погляд, потрібно зробити в цій ситуації?»).
Підготував Олександр Фандєєв, спецкор
Повну версію статті читайте в паперовій версії журналу № 7/2020.