Ініціатива… карається?

Кожен працівник має коло певних трудових обов’язків, із якими його ознайомлюють під час прийому на роботу. Проте роботодавець зазвичай схвально ставиться до здорової активності працівника, спрямованої на поліпшення умов праці чи збільшення прибутку підприємства, навіть якщо ця активність виходить за межі його обов’язків. Якщо ж ідеться про безпеку, то така ініціативність працівника є виконанням норм законодавства. На жаль, інколи за «добрі поривання» не хвалять, а карають. Парадокс! Ця історія про те, як працівник, що постраждав від нещасного випадку внаслідок дій в інтересах роботодавця, може залишитися нікому не потрібним, навіть установі, яка опікується соціальним захистом людей праці.

Описаний випадок вчить нас боротися за свої права і ніколи не опускати руки. Адже кожному з нас державою гарантовано право на справедливий суд.

ОБСТАВИНИ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Подія сталася 1 листопада 2016 р. з молодшою медичною сестрою (санітаркою-прибиральницею палатною) А., яка працювала в Комунальній лікувально-профілактичній установі Селидівська центральна міська лікарня. Під час прибирання в тамбурі службового входу дитячого інфекційного відділення жінка звернула увагу на несправність вхідних дверей. Щоб запобігти небажаним наслідкам поломки, вирішила усунути її – поправити пружину, ставши на стільчик. Проте сталося нещастя: жінка впала і внаслідок падіння дістала черепно-мозкову травму (діагноз: забій головного мозку з вогнищами геморагічного просочування в базальних відділах лобових ділянок і мозочка, перелом за типом тріщини потиличної кістки з переходом на основу черепа).

АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКА У СХОЖИХ СИТУАЦІЯХ

Як має діяти працівник у ситуації, коли перед ним постає питання: вийти за межі своїх трудових обов’язків і усунути небезпеку, яка загрожує майну роботодавця або життю чи здоров’ю інших осіб, чи пройти повз? Описаний вище випадок говорить про те, що роботодавець може негативно сприйняти таку ініціативу працівника, якщо вона має обтяжливі наслідки для роботодавця.

У працівника є декілька варіантів поведінки.

Не звернути уваги, якщо розв’язання виявленої проблеми виходить за межі трудових обов’язків.

Проте сумлінний працівник навряд чи обере таку модель поведінки, особливо якщо бездіяльність в цій ситуації становить очевидну загрозу.

Одразу ж зробити все можливе, аби усунути проблему власними силами.

Якщо ж із працівником за таких обставин сталося лихо, а роботодавець не бажає визнавати нещасний випадок пов’язаним з виробництвом, працівникові можна порадити збирати гроші на судовий збір і правову допомогу і звертатися до суду з відповідним позовом.

Виявивши небезпеку, виконати моральний обов’язок і вжити заходів щодо її усунення, подбавши водночас про уникнення негативних наслідків як для свого здоров’я, так і з погляду права.

Рекомендований алгоритм дій працівника в разі останнього варіанту поведінки:

1) повідомити керівника або службу охорони праці на підприємстві про виявлену небезпеку, якщо це можливо;

2) вжити заходів, аби не допустити контакту інших людей з виявленим джерелом небезпеки до усунення проблеми;

3) самостійно усувати небезпеку, тільки зробивши все необхідне, аби дії з усунення небезпеки не мали негативних наслідків для життя і здоров’я.

Самостійне усунення проблеми можливе лише за умови, якщо рівень небезпеки є настільки високим, що зволікання з її усуненням може негайно призвести до тяжких наслідків, і немає можливості поінформувати керівника робіт, службу охорони праці або керівника підприємства про виявлену небезпеку. Водночас працівник повинен бути впевнений, що спроможний усунути таку небезпеку або локалізувати її вплив власними силами.

Михайло Голядинець, юрист

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу №5\2019