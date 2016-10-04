ГІРКИЙ УРОК

Під час розслідування загибелі лісоруба з’ясувалося, що укладений між ним і роботодавцем цивільно-правовий договір мав усі ознаки трудового. Тож нещасний випадок пов’язаний з виробництвом.

Олександр Калашнюк, член комісії зі спеціального розслідування, головний технічний інспектор праці Федерації профспілок Вінницької області

КОРОТКО ПРО РОБОТОДАВЦЯ

Жителя м. Гайворон С. В. Піщанського зареєструвала Гайворонська райдержадміністрація Кіровоградської області як фізичну особу­підприємця (далі – ФОП), яка виконує лісосічні роботи і трелювання лісу. Через те, що цей вид робіт належить до категорії робіт з підвищеною небезпекою, на їх виконання підприємець свого часу отримав відповідний дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду в Кіровоградській області.

Відповідно до висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, що видав Кіровоградський експертно­технічний центр два роки тому, загальна кількість працюючих у суб’єкта господарювання на момент обстеження становила 8 осіб, з них 3 лісоруби, що виконували лісосічні роботи, та один тракторист, який мав здійснювати трелювання лісу.

На момент нещасного випадку, про який ітиметься в цій публікації, у ФОП «Піщанський С. В.» був укладений договір з Іллінецьким держлісгоспом Вінницької області на заготівлю деревини. Цей вид робіт для зазначеного суб’єкта підприємницької діяльності виконували чотири людини: Д. Л. М. та К., з якими так само було укладено трудові договори про надання ними послуг цивільно­правового характеру. Згідно із згаданим документом, ці громадяни зобов’язувалися за вказівкою «Замовника», тобто ФОП «Піщанський С. В», виконати цілий комплекс заготівельних робіт, відповідно до технологічної карти та лісорубного квитка. Зокрема, здійснити вирубку підліску, прибирання вітровалу, чагарнику, памолоді, що заважають звалюванню, обрубування гілок, звалювання дерев, розкряжування лісопродукції на дрова, технічну сировину та ділові сортименти, підйом та складання дров, збір порубкових решток та їхнє спалювання.

Перед початком розробки лісосіки роботодавець, тобто С. В. Піщанський, особисто показував членам бригади межі ділянки, ознайомлював з картою технологічного процесу її розробки, яку сам склав та затвердив. Крім цього, С. В. Піщанський забезпечував членів бригади належними засобами індивідуального захисту (касками, рукавицями, звалювальними вилками, клином, тросом довжиною 35 м для зняття завислих дерев, трелювальним або іншого виду трактором, попереджувальними знаками для позначення забороненої зони тощо).

Незважаючи на те, що між зазначеним підприємцем та громадянами Д. Л. М. та К. було укладено трудові договори про надання ними послуг цивільно­правового характеру, С. В. Піщанський здійснював організаційне та технологічне керівництво лісосічними роботами, проводив з цими особами інструктажі на робочому місці, установлював робочий час…

МІСЦЕ ТА ОБСТАВИНИ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Місцем нещасного випадку стала лісосіка, що розташована на території Іллінецького держлісгоспу Немирівського лісництва Вінницької області (квартал №16, відділ №3, урочище «Плоске», пасіка №1). Обставини трагедії банальні. Під час перебування на території лісосіки безпосередньо перед виконанням лісосічних робіт на К. несподівано впало сухостійне дерево (осика), яке мало бути приземлене до початку виконання основних робіт.

Потерпілого було доправлено до центральної районної лікарні, де у нього виявили важку відкриту черепно­мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, внутрішню черепну гематому, травму шиї…

З огляду на те, що робочий процес, в якому був задіяний потерпілий, був керованим, що суперечить умовам трудової угоди, тому що вона передбачає самостійне виконання підрядником обумовленої роботи без втручання роботодавця, комісія із спеціального розслідування (до якої, крім автора цього матеріалу, увійшли: голова – головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС управління Держпраці у Вінницькій області Р. Черниш, члени комісії: страховий експерт робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань С. Пашенько, начальник відділу з питань праці та соціально­трудових відносин Гайворонської районної держадміністрації О. Степанек, уповноважена найманими працівниками ФОП «Піщанський С. В.» Т. Орлик) помітила наявність трудових відносин між підприємцем та лісорубом К., а відтак визнала нещасний випадок таким, що пов’язаний з виробництвом.

До того ж комісія спиралася не тільки на власні переконання, а й на акт перевірки головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю та зайнятість управління Держпраці у Вінницькій області. За висновком посадовця, підприємець використовував працю громадян Д. Л. М. та К. як таких, з якими уклав трудові договори про надання послуг цивільно­правового характеру, тоді як насправді зазначені стосунки мали всі ознаки трудового договору (робочий процес був керованим). До речі, за наслідками проведеної перевірки, С. В. Піщанського було навіть притягнуто до адміністративної відповідальності в порядку ч. 1 ст. 41 Кодексу про адміністративні порушення.

ПРИЧИНИ ТРАГЕДІЇ

Оглянувши місце нещасного випадку та вивчивши його обставини, комісія дійшла висновку, що причинами трагедії є:

1. Незадовільне виконання підготовчих робіт щодо приземлення всіх небезпечних та перешкоджаючих безпечній роботі дерев у зовнішніх та внутрішніх зонах безпеки до початку проведення основних лісосічних робіт.

(Порушення вимог п. 15.2.1 Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджених наказом Держнаглядохорнпраці України 13.07.2005 № 119, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.2005 за № 1084/11364 ( далі – Правила).

2. Неналежне здійснення організаційного та технологічного керівництва лісосічними роботами, допуск до виконання робіт працівників без засобів індивідуального захисту (захисних касок).

(Порушення вимог п. 6.10 Правил).

3. Невиконання вимог інструкції з охорони праці №1 – перебування на місці виконання робіт без засобів індивідуального захисту (захисної каски).

(Порушення вимог п. 1.9 інструкції з охорони праці №1, затвердженої підприємцем 12.01.2016.)

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ОДЕРЖАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТРАВМИ ОСОБИ

Особами, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку, члени комісії визнали:

1. Фізичну особу – підприємця С. В. Піщанського, який:

• не забезпечив належного виконання підготовчих робіт щодо приземлення усіх небезпечних та перешкоджаючих безпечній роботі дерев у зовнішніх та внутрішніх зонах безпеки до початку проведення основних лісосічних робіт, чим порушив вимоги п. 15.2.1 Правил;

• не здійснив належного організаційного та технологічного керівництва лісосічними роботами, допустив перебування на місці виконання робіт працівників без засобів індивідуального захисту (захисних касок), чим порушив п. 6.10 Правил;

2. Лісоруба VІ розряду К., тобто потерпілого, який перебував на місці виконання робіт без засобів індивідуального захисту (захисної каски), чим порушив п. 1.9 інструкції з охорони праці №1, затвердженої ФОП «Піщанський С. В.».

ПІСЛЯМОВА

Як бачимо, незважаючи на те, що між роботодавцем і лісорубом К. було укладено цивільно­правовий договір, комісія із спеціального розслідування не тільки пов’язала нещасний випадок з виробництвом, взявши до уваги наявність ознак трудового договору між ФОП «Піщанський С.В.» і потерпілим, а й визнала роботодавця відповідальним за нього. Це, у свою чергу, стане гірким уроком на майбутнє для С. В. Піщанського, який не дотримувався умов цивільно­правових угод, укладених з найманими працівниками, та не дбав про додержання вимог нормативно­правових актів під час виробничих процесів, а також сприятиме соціальному захисту та медичній реабілітації травмованого лісоруба К.

На думку профспілок, такий підхід до кваліфікації нещасних випадків гідний наслідування не тільки з погляду законності, але й людяності. До зазначеного слід додати, що головним консультантом під час кваліфікації нещасного випадку був перший заступник начальника управління Держпраці в області Володимир Боковець.