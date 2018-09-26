ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА У КРИМУ. ЧИ ОСТАННЯ?

У квітні 2016 р. через розрив тисячокубової ємності з водою травмовано двох працівників, одного з яких – смертельно.

У серпні 2017 р. обвалився дах одного із цехів підприємства. На щастя, ніхто не постраждав, але робота підприємства була тимчасово призупинена.

Того ж місяця біля берегів Туреччини розколовся навпіл і затонув 114-метровий суховантаж Leonardo, що забезпечував титанове виробництво турецькою сировиною. Екіпаж вдалося врятувати.