ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА У КРИМУ. ЧИ ОСТАННЯ?
Через дефіцит прісної води кримчани та жителі довколишніх територій материкової України будуть труїтися хімікатами, що випарувалися з кислотонакопичувача заводу «Кримський титан».
|У 2015 р. через блокування електропостачання з материкової частини України підприємство деякий час залишалось без електроенергії, і було вимушене призупинити роботу.
У квітні 2016 р. через розрив тисячокубової ємності з водою травмовано двох працівників, одного з яких – смертельно.
У серпні 2017 р. обвалився дах одного із цехів підприємства. На щастя, ніхто не постраждав, але робота підприємства була тимчасово призупинена.
Того ж місяця біля берегів Туреччини розколовся навпіл і затонув 114-метровий суховантаж Leonardo, що забезпечував титанове виробництво турецькою сировиною. Екіпаж вдалося врятувати.
І ось, нарешті, остання подія 2018 року – екологічна катастрофа.
Нинішня екологічна катастрофа викликає особливе занепокоєння щодо хімічного забруднення не тільки території сходу півострова та півдня Херсонщини. Армянськ розташовано на перешийку, що з’єднує материкову частину України з півостровом. З одного боку від нього – Перекопська й Каркінітська затоки, які переходять у Чорне море, з іншого – екосистема озера Сиваш, яке через вузьку Арабатську стрілку межує з Азовським морем. Тому хімічне забруднення загрожує й цим морям.
Забруднює атмосферу не лише «Кримський титан». На півночі Криму зосереджено понад 40 промислових підприємств.
Найсерйознішу екологічну проблему становлять заводи «Кримський титан» і Кримський содовий. Останній також накопичує значну кількість шкідливих хімічних відходів і шламів у шламонакопичувачах. Найбільший з них – озеро Червоне площею 23 км2 – уже заповнено до максимально можливого рівня. Усі ці об’єкти потрібно постійно розбавляти водою для недопущення випаровування шкідливих хімічних речовин або перенесення їх вітром у разі висихання. І оскільки потрібної кількості запасів води немає, ці об’єкти також можуть спричинити надзвичайну екологічну ситуацію.
Сергій Колесник, власкор
Повний текст статті читайте в паперовій версії журналу № 10/2018.