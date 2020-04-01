До культури безпеки – через серця та уми

Як змінити ставлення працівників до безпеки за допомогою програми «Серця й уми», розповіла Антоніна Сулхова, генеральний директор компанії «Ямнаска», директор Ради директорів Nebosh-Великобританія, провідний спеціаліст у сфері охорони праці, промислової безпеки й охорони навколишнього середовища в нафтогазовій галузі, сертифікований фахівець з ОП Англії, США й Канади.

Фахівці з ОП часто запитують себе, як викликати в співробітників інтерес і мотивувати їх до безпечної праці, домогтися того, щоб безпечна поведінка стала звичкою і невід’ємною частиною життя. На формування безпечної поведінки, поліпшення культури безпеки, залучення до цього процесу керівників та персоналу націлена програма «Серця та уми».

Наприкінці 1990-х у Shell уже були впроваджені сучасні безпечні технології й ефективні системи управління безпекою праці. За показниками виробничої безпеки Shell була однією з найпередовіших компаній у світі. Але залишався ризик, пов’язаний з людським фактором, який лежить в основі майже 90% нещасних випадків і аварій. Компанія Shell шукала способи зміни внутрішньої мотивації людини, впливу на «серця та уми» для того, щоб працівники свідомо прагнули до безпечної праці.

Для розробки програми «Серця та уми» запросили відомих організаційних психологів і соціологів у сфері безпеки праці з університетів Манчестера, Лейдена й Абердина: Патрика Хадсона, якому належить відома модель еволюційних сходів культури безпеки, Джеймса Ризона – автора численних книжок про людський фактор як причину промислових аварій і Діану Паркер. На основі багаторічних академічних досліджень вони створили інструменти для зміни людської поведінки, які були протестовані на практиці в компанії Shell по всьому світу. За результатами тестування програму було визнано успішною, і Shell передала свої напрацювання для використання в інших галузях.

СЕКРЕТ УСПІХУ

Програма базується на трьох головних складниках, що підвищують культуру безпеки.

– Залучення до сфери охорони праці лідерів, керівників організацій і поліпшення їхніх лідерських якостей. Їхня робота буде ефективною тільки в разі заінтересованості питаннями безпеки праці та безпосередньої участі в їх розв’язанні.

– Обов’язкове залучення до розв’язання проблем з ОП працівників. Про те, як зробити працю безпечнішою, на семінарах тренери розповідають не самі, а запитують про це співробітників. Працівники ліпше за інших знають, які ризики є на їхніх робочих місцях, яких заходів контролю потрібно вжити. Уже доведено, що рішення, вироблені самостійно, мають більше шансів на успіх.

– Планування поліпшень, а також комунікацій між різними підрозділами й рівнями організації, ефективний зворотний зв’язок.

Підготував Олександр Фандєєв

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 4/2020