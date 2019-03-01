ЯКЩО НЕГАДАНО НАГРЯНЕ БІДА…

За даними Генпрокуратури, у 2018 р. на території України зафіксовано 950 злочинів за статтею «теракт». Це на 32% менше, ніж у 2017 р., і на 49% – ніж у 2016 р.

В останні роки такі злочини стали більш цинічними, жорстокими (використовується вибухівка в населених пунктах), персональними і символічними.

Чи не найголовніша проблема в боротьбі з тероризмом в Україні – брак дієвої системи покарань.

Особливості тероризму в Україні

Гібридність. Проявляється, зокрема, у тому, що в Україні ніколи й ніхто не бере на себе відповідальності за теракти, хоча відомо, що за багатьма з ними ховається північний сусід.

Більшість виконавців, яких вдалося затримати, – громадяни України, які часто походять з так званих ДНР, ЛНР і Криму. До того ж для замовників цих терактів має значення не стільки кількість жертв чи обсяги руйнувань, скільки політичний резонанс та інформаційний розголос.

Персоналізація резонансних убивств. Приклади – загибель Аміни Окуєвої й Тимура Махаурі, полковника Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала, Дениса Вороненкова.

Символічність терактів: відбувалися на День Конституції, день народження Президента України. Характерний вандалізм і знищення важливих для українців пам’ятників, наприклад, героям Небесної сотні та загиблим в АТО.

Періодичність і чергування різних типів терактів. Влітку збільшується кількість кібератак, восени – персональних убивств, взимку – зіткнень на лінії розмежування.

Розслідування терактів – діяльність суб’єктів боротьби з тероризмом (підрозділів СБУ), спрямована на розкриття злочину, викриття винних та запобігання вчиненню терактів для захисту прав і свобод громадянина і держави (громадська безпека). Розслідування таких випадків здійснюється на підставі Закону України «Про боротьбу з тероризмом» відповідними підрозділами СБУ. Координуючий орган – Антитерористичний центр при СБУ.

Відшкодування потерпілим шкоди, заподіяної внаслідок теракту, здійснюється за рахунок коштів держбюджету в межах загального розміру шкоди, заподіяної терактом.

Порядок реабілітації потерпілих унаслідок терористичного акту визначає Порядок проведення ­соціальної реабілітації осіб, які постраждали від терористичного акту, затверджений постановою КМУ від 28.07.2004 № 982.

Микола Федоренко, головний державний інспектор Головного управління Держпраці у Київській області

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 3/2019.