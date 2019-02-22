Хімічна атака з полів: як захиститись
У світі щороку реєструють понад 1,5 млн випадків отруєнь людей пестицидами, зокрема в США, Великобританії, Німеччині, Японії та інших країнах. Крім гострих отруєнь зафіксовано негативний вплив пестицидів на здоров’я та підвищення захворюваності фермерів і населення в Канаді, Австралії, Німеччині, Росії, Китаї. У цьому переліку не становить винятку й Україна.
Згідно із Законом № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати» (далі – Закон), контроль за транспортуванням, застосуванням, зберіганням пестицидів і агрохімікатів покладено на Держпродспоживслужбу, зокрема на територіальні управління фітосанітарної безпеки, які через обмеження щодо перевірок суб’єктів господарювання, що діють у державі, не мають змоги встановити за цим суворий контроль. Нині фактично не перевіряють правильності використання хімікатів на полях.
Аграрії повинні добре знати і дотримуватися вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 № 173.
Головною умовою забезпечення безпеки людей, тварин і навколишнього середовища від забруднення пестицидами є суворе дотримання інструкцій з охорони праці під час зберігання та використання пестицидів, а також методичних вказівок щодо застосування окремих препаратів.
Проблема
Нині як працівники, так і самі керівники не обізнані з правилами використання ЗІЗ органів дихання (ЗІЗОД) та їхніми характеристиками. Часто ЗІЗОД не закріплюють за працівниками, і ті самі вибирають їх на власний розсуд.
Щороку перед початком робіт із захисту рослин всі особи, що зайняті в них, проходять інструктаж з питань безпеки під час робіт з пестицидами та обов’язковий медичний огляд.
Усі роботи з пестицидами і мінеральними добривами мають бути максимально механізовані. У процесі робіт застосовують ЗІЗ.
Проблема
В умовах широкого застосування хімічних препаратів у сільському і лісовому господарстві все гострішою стає проблема охорони та захисту бджіл від отруєнь.
Довести, що саме через хімікати, що використовують недбалі фермери, в людей погіршується самопочуття, надзвичайно важко. Штраф за те, що людина втратила здоров’я, – усього дві сотні гривень. Для господарства, яке щороку отримує мільйонні прибутки, це копійки.
Селянам же залишається лише самотужки контролювати підприємців.
Микола Сакун, Інна Москалюк, доценти Одеського державного аграрного університету