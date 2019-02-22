Хімічна атака з полів: як захиститись

У світі щороку реєструють понад 1,5 млн випадків отруєнь людей пестицидами, зокрема в США, Великобританії, Німеччині, Японії та інших країнах. Крім гострих отруєнь зафіксовано негативний вплив пестицидів на здоров’я та підвищення захворюваності фермерів і населення в Канаді, Австралії, Німеччині, Росії, Китаї. У цьому переліку не становить винятку й Україна.

Згідно із Законом № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати» (далі – Закон), контроль за транспортуванням, застосуванням, зберіганням пестицидів і агрохімікатів покладено на Держпродспоживслужбу, зокрема на територіальні управління фітосанітарної безпеки, які через обмеження щодо перевірок суб’єктів господарювання, що діють у державі, не мають змоги встановити за цим суворий контроль. Нині фактично не перевіряють правильності використання хімікатів на полях.

Аграрії повинні добре знати і дотримуватися вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 № 173.

Головною умовою забезпечення безпеки людей, тварин і навколишнього середовища від забруднення пестицидами є суворе дотримання інструкцій з охорони праці під час зберігання та використання пестицидів, а також методичних вказівок щодо застосування окремих препаратів.

Проблема

Нині як працівники, так і самі керівники не обізнані з правилами використання ЗІЗ органів дихання (ЗІЗОД) та їхніми характеристиками. Часто ЗІЗОД не закріплюють за працівниками, і ті самі вибирають їх на власний розсуд.

Щороку перед початком робіт із захисту рослин всі особи, що зайняті в них, проходять інструктаж з питань безпеки під час робіт з пестицидами та обов’язковий медичний огляд.

Усі роботи з пестицидами і мінеральними добривами мають бути максимально механізовані. У процесі робіт застосовують ЗІЗ.

Проблема

В умовах широкого застосування хімічних препаратів у сільському і лісовому господарстві все гострішою стає проблема охорони та захисту бджіл від отруєнь.

Довести, що саме через хімікати, що використовують недбалі фермери, в людей погіршується самопочуття, надзвичайно важко. Штраф за те, що людина втратила здоров’я, – усього дві сотні гривень. Для господарства, яке щороку отримує мільйонні прибутки, це копійки.

Селянам же залишається лише самотужки контролювати підприємців.

Микола Сакун, Інна Москалюк, доценти Одеського державного аграрного університету

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 3/2019.