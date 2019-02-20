Про пільгову пенсію подбайте самі

Хоча трудова книжка є основним документом, який підтверджує стаж роботи, та надання тільки її для підтвердження пільгового стажу буде недостатньо, щоб орган Пенсійного фонду призначив пенсію на пільгових умовах.

Виконувати роботи, що дають право у майбутньому отримати пенсію на пільгових умовах, і в результаті отримати так звану пільгову пенсію – різні речі. На шляху до пільгової пенсії чекає багато непередбачуваних моментів, особливо під час звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ) із заявою про призначення пенсії на пільгових умовах.

Що ж це за вид пенсійного забезпечення? Хто може на нього претендувати? Які його характерні риси та умови призначення? Які складнощі можуть виникнути під час реалізації права на призначення пільгової пенсії? Сьогодні ми спробуємо дати відповіді на ці запитання.

Право на пільгову пенсію мають:

– працівники, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених КМУ;

– трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

– жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів;

– жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;

– жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей;

– робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, – за списком виробництв і професій, затвердженим у порядку, встановленому КМУ;

– водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв.

Важливо пам’ятати, що пенсію призначають на підставі документів, які надає заявник, і обов’язок щодо їх надання лежить на особах, які претендують на призначення пенсії. Отже, потрібно заздалегідь подбати про те, щоб зібрати всі потрібні документи в строк, оскільки від дня подання заяви про призначення пенсії, якщо не вистачає якогось документа(ів), заявнику надається лише тримісячний термін, щоб донести потрібні документи й пенсія була б призначена від дня подання заяви, а це не завжди можливо.

Як би все просто не виглядало в теорії, на практиці є безліч підводних каменів, які можуть завадити використати право на отримання пільгової пенсії.

Михайло Голядинець, юрист

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 3/2019