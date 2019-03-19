Про дядю Митю, или Что привело к происшествию?

В дoме № 3 по Голещихинскому переулку пропала вода. Приехал экскаватор, выкопал во дворе яму двухметровой глубины – искал трубы, но не нашел. Рабочие посмотрели в яму, огорчились, плюнули и решили завязать с археологией до утра.

Поздно вечером дядя Митя шел домой и упал в эту яму. Он же не знал, что она есть во дворе, просто шел наугад и нашел ее. Правда, рабочие оставили ограждение в двух местах – с передней стороны ямы и с задней, никто ведь не предполагал, что дядя Митя зайдет с фланга.

Оказавшись внизу, дядя Митя захотел выбраться на волю, в пампасы, но потерпел неудачу. Поэтому он начал громко кричать то, что полагается кричать при падении в яму. Вы знаете все эти слова, я не буду их перечислять.

От громких звуков родной речи проснулись соседи, вышли на балконы, всем хотелось знать источник и причину трансляции. Живое существо, попавшее в яму, всегда вызывает живейший интерес у своих собратьев. Всем любопытно, как оно будет оттуда выкарабкиваться. Если существо умеет еще и витиевато материться, шоу от этого только выигрывает.

Потом из дома вышел дядя Боря, чтобы протянуть страдальцу руку помощи. Дядя Митя так обрадовался протянутой руке, что ухватился за нее с чрезмерным энтузиазмом, потянул и… уронил дядю Борю на себя. После чего они стали кричать дуэтом, хотя и немного невпопад. Дядя Митя винил дядю Борю в неустойчивости. Дядя Боря тоже нашел какие-то аргументы, очень убедительные, в основном относившиеся к ущербности дяди Мити на генетическом уровне. Затем они как-то нашли общий язык, один подсадил другого, и мало-помалу оба выбрались на поверхность планеты. Зрители на балконах, ожидавшие дальнейшего накала страстей, разошлись разочарованные.

На следующий день, ближе к вечеру, рабочие с экскаватором вернулись. Оказалось, что вчера копали не в том месте, потому ничего и не нашли. Яму во дворе закопали и выкопали новую, на этот раз со стороны улицы. Уже на глубине полутора метров стали встречаться признаки погребенной цивилизации, в частности телефонный кабель. Кабель пал жертвой раскопок прежде, чем экскаватор успел его заметить.

После короткого обсуждения было принято решение остановиться на достигнутом и уйти. Был вечер, а сложные решения лучше принимать на свежую голову.

Вы уже догадались, да? Поздно вечером дядя Митя шел домой…

Повний текст читайте у паперовій версії журналу № 4/2019.