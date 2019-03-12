ПАН або ПРОПАН

Майже щороку в Україні, у закладах ресторанного господарства під час експлуатації балонів ЗВГ стаються аварії, унаслідок чого травмуються і гинуть працівники.

Вибухи балонів найчастіше стаються з таких причин:

– удари або падіння балонів, особливо за високих або низьких температур (у першому випадку в балоні підвищується тиск, у другому – матеріал, з якого виготовлений балон, стає крихким);

– переповнення балона зрідженим газом без вільного нормованого обсягу;

– нагрівання балона призводить до збільшення тиску в ньому вище за допустимий;

– занадто швидке наповнення балона, що супроводжується різким нагріванням газу і, як наслідок, зростанням тиску.

Фактори ризику під час використання газових балонів

Заправка балонів у непередбачених місцях (АЗС, АГЗС, АГЗП), де не контролюють рівня їх наповнення і не проводять огляду технічного стану. На спеціалізованих підприємствах балони заправляють контролюючи вагу і тиск, щоб залишався потрібний запас на випадок збільшення об’єму газу під час підвищення температури.

Зимовий період. Дуже уважними та обережними слід бути, використовуючи газові балони в холодну пору року, особливо взимку. Якщо заправлений на холоді балон внести в тепле приміщення, через різку зміну температури газ розширюється і може статися розгерметизація.

Застосування балонів у багатоповерхових будинках у побутових цілях. Незважаючи на те, що це категорично заборонено державними будівельними нормами, газобалонні установки масово використовують у квартирах.

Не до кінця закручений вентиль. Якщо вентиль закрутити не досить щільно, газ починає виходити і заповнювати приміщення. Випадкова іскра може призвести до вибуху. Вивільнення газу може призводити не лише до травм та опіків через вибух чи пожежу. Зріджений газ, потрапивши на шкіру, інтенсивно випаровується і поглинає тепло. Це викликає обмороження.

Утворення конденсату – результат різкої зміни температури. Із часом конденсат, що утворюється в ємності з газом, призводить до непомітного іржавіння балона зсередини та утворення мікротріщин. Згодом це може спричинити розгерметизацію балона.

Співвідношення газів пропан-бутан. Вибух може статися, якщо співвідношення пропан-бутан у посудині не відповідатиме порі року (у зимовий час – 9:1, у літній – 1:1). Якщо не дотримуватися цієї вимоги і в зимовий час використовувати газ у співвідношенні 1:1, то бутан, який на холоді не працює, у приміщенні нагрівається і може призвести до розриву посудини.

Злив конденсату – дуже небезпечна дія. Конденсат, що утворюється в балоні після згорання газу, потрібно зливати на спеціальних зливних станціях. Але якщо це робити самостійно, в не пристосованих для цього місцях, може статися н/в або пожежа.

Сергій Колесник, власкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу №4/2019