ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВОДІЯ

ГОЛОВНІ ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ

– Порушення правил дорожнього руху та перевезень пасажирів

– Технічна несправність транспортних засобів, їх зношення

– Перевищення швидкості руху

– Управління транспортом в стані алкогольного сп’яніння

– Незадовільний стан доріг та дорожньої інфраструктури

– Недостатня підготовка кадрів

– Нехтування правилами та вимогами безпеки

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Несприятливі погодні умови: дощі, туман, листопад, ранкові заморозки, сніг, ожеледь.

Головні небезпеки: слизька проїжджа частина, обмежена видимість. Через постійне гальмування автомобілів перехрестя та зупинки громадського транспорту стають особливо слизькими. Також небезпечні обгони й різке гальмування на мокрому асфальті та вкритій листям дорозі.

Основні правила руху на слизькій дорозі:

– знизити швидкість;

– збільшити дистанцію та бічний інтервал щодо інших транспортних засобів;

– виконувати всі дії плавно, без різких рухів.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Головні небезпеки: тала вода на дорозі, під якою можуть ховатися нерівності, ями та лід.

Основні правила руху на мокрій дорозі

Після того, як автомобіль проїхав по воді, негайно перевірити дію гальм. Через намокання гальмівних колодок різко зменшується коефіцієнт тертя, тому гальма можуть спрацьовувати набагато гірше. Потрібно на малій швидкості повільно натиснути на гальмівну педаль і тримати до відновлення ефективного гальмування.

Повний текст пам’ятки читайте у паперовій версії журналу №2/2019.