ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА

Виробничий травматизм є більшою мірою наслідком недоліків й упущень у роботі керівників підприємств і спеціалістів з охорони праці і меншою мірою – самих працівників.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» завдання страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:

– проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці;

– відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

– відшкодування матеріальної шкоди застрахованим і членам їхніх сімей.

ФОНД ІНФОРМУЄ

По наслідках кожного н/в на виробництві чи профзахворювання Фонд:

– здійснює матеріальне відшкодування потерпілим, а в разі смерті потерпілого – членам його сім’ї.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100% середнього заробітку. Виплата такої допомоги триває до моменту одужання або до встановлення інвалідності.

У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК,

Фонд проводить одноразову страхову виплату потерпілому, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Якщо комісія з розслідування н/в встановила, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим НПАОП, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50%. Рішення про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги приймається на комісії з питань ОП підприємства, а в разі її відсутності – на комісії з вирішення спорів при управлінні Фонду.

Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я.

Василь Соф’як, начальник відділу з профілактики страхових випадків управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Івано-Франківській області

Повний текст статті читайте у додатку до журналу №4/2019