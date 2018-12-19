Газ у побуті: серйозні проблеми

Україні терміново потрібен новий порядок технічного обслуговування системгазопостачання об’єктів побуту. В ньому слід передбачити обов’язковеукладання власниками договорів зі спеціалізованими підприємствами на технічнеобслуговування цих систем.

Сьогодні відповідальність за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання повністю покладено на власника об’єкта. Для забезпечення цього процесу він зобов’язаний укласти відповідні договори з підприємством, яке має право на здійснення такого виду робіт.

Однак такі договори укладають рідко. Газорозподільні підприємства (облгази та їхні структурні підрозділи) і ще деякі підприємства обслуговують розподільчі мережі та споруди на них. Проте вони не обслуговують більшість мереж, систем і газового обладнання побутових споживачів.

Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, затверджений наказом ДАХК «Укргаз» від 30.07.1997, втратив чинність згідно з наказом Міненерговугілля від 10.05.2018 № 250. Правила безпеки систем газопостачання передбачають проведення технічного обслуговування систем газопостачання цієї категорії споживачів відповідно до інструкцій заводу-виробника, які здебільшого ще не розроблені.

Варто зазначити, що відповідно до п. 5.7 Правил однією з умов, за яких підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки, є «…незабезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4…».

Тобто на підставі вищезазначеного тепер потрібно припинити газопостачання більшості побутових споживачів.

Сергій Колесник, власкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 1/2019