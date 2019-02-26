БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ВИБОРИ

31 березня 2019 року відбудуться вибори Президента України. На виборчих дільницях працюватиме багато людей. Коротко оглянувши надзвичайні події під час виборчих кампаній попередніх років, можна зробити невтішний висновок про наявність небезпек для відвідувачів виборчих дільниць. Не важливо, які функції вони там виконуватимуть. Небезпека чигає на всіх.

Немає визначених законом норм, які б регулювали безпеку життя всіх учасників виборчого процесу. Заходи з безпеки не завжди є ключовим питанням для голів комісій. Коли аналізувала нещасні випадки, які сталися під час виборів, мене шокувало в новині про ДТП на Київщині повідомлення про те, що «мішки з бюлетенями залишилися неушкодженими». Сприймалося все так: загинули і травмувалися люди – це майже не має значення. Головне, щоб не порушився виборчий процес.

Цінність людського життя, задекларовану в Конституції України, реалізовано лише на папері.

До виборчого процесу, зазвичай, залучають громадян, зайнятих в інших сферах діяльності, яких на період виборчого процесу звільняють від виконання виробничих або службових обов’язків. Також залучають, наприклад, водіїв на підставі договорів цивільно-правового характеру. Окрім членів комісій, на дільницях мають право перебувати офіційні спостерігачі, журналісти, довірені особи, а працівники правоохоронних охороняють правопорядок.

Організацію підготовки та проведення виборів Президента покладено на Центральну виборчу комісію (далі – ЦВК), яка є постійно діючим колегіальним державним органом, юридичною особою.

Як вказано в Законі України «Про Центральну виборчу комісію», саме ЦВК утворює територіальні виборчі округи з виборів Президента України; формує територіальні виборчі комісії з виборів Президента України. Окружна виборча комісія також набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, про що вказано в ст. 30-1 Закону України «Про вибори Президента України».

На членів ЦВК та ОВК, які є працівниками, поширюються норми Закону України «Про охорону праці» та інші нормативно-правові акти, що регулюють питання безпеки життя та здоров’я працівників.

Зінаїда Купира, власкор

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 3/2019.