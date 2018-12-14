БУДІВЕЛЬНИЙ ПІДРЯД ОЧИМА ІНОЗЕМЦІВ

Нульове зовнішнє соціально-економічного стимулювання, обмеженість державного контролю, і, що найсумніше, зниження внутрішньої моральної мотивації призвели до ЗНЕЦІНЕННЯ найбільшої у світі цінності – ЖИТТЯ людини.

За оцінками МОП, співвідношення смертельних відпадків до загальної кількості нещасних випадків на виробництві у світі становить 1:730. В Україні це співвідношення дорівнює 1:11, у будівельній галузі – 1:4, а в деяких випадках і 1:1.

Одна з причин такого стану – юридична безвідповідальність. Йдеться про нашу практику підряду й відповідальність за наслідки в разі нещасного випадку. На фото – будівництво храму по вул. Урлівській, про яке вже писав журнал «Охорона праці». Подивіться на так звані риштовання: вони демонструють повне нехтування безпекою праці як замовника, так і виконавця, а також бездіяльність з боку державних органів, що мають контролювати ці питання.

Я не змогла байдуже пройти повз і звернулася на гарячу лінію КМДА, повідомивши про порушення умов праці та загрози життю і здоров’ю громадян України. Офіційна відповідь, яку я одержала, вразила. Із Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва надіслали відповідь про те, що не реєстрували та не видавали документів, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт за вказаною адресою. Отже, позапланову перевірку відповідно до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою КМУ № 553 від 23.05.2011, здійснити неможливо, адже суб’єкта містобудування юридично немає.

Ольга Богданова, канд. техн. наук за спеціальністю «Охорона праці», член Інституту безпеки та гігієни праці IOSH (Великобританія), член Міжнародної асоціації соціального забезпечення ISSA.

Повний текст статті читайте у паперовій версії журналу № 1.