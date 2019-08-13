Безпека робіт з бензопилою

Управління з безпеки та гігієни праці Ірландії – провідне агентство країни, що здійснює ринковий нагляд і забезпечує безпеку продукції, яку використовують на робочих місцях і в домашніх господарствах. Управління відповідає за забезпечення захисту понад двох млн працівників і самозайнятих осіб від травм та погіршення здоров’я, пов’язаного з роботою.

Цей інформаційний лист підготувало Управління з безпеки та гігієни праці Ірландії, а адаптував для України журнал «Охорона праці». Інформаційні листи про ризики спотикання, підсковзування та падіння опубліковано в журналі № 12/2018, переміщення вантажів вручну – № 3/2019.

У настанові описано загальні правила безпеки, яких потрібно дотримуватися під час використання бензопили. Цю інформацію можна поєднати з інструкцією з експлуатації бензопили від виробника – як частиною процесу оцінки ризику, щоб визначити засоби контролю, які потрібно застосовувати під час використання бензопил у лісовому господарстві та на інших роботах.

Окрім того, слід оцінювати потенційні небезпеки на робочому майданчику, а також погодні умови.

Усі оператори, що працюють з бензопилою, повинні пройти відповідне навчання з керування інструментом і виконання певних завдань. Працівники повинні знати й добре розуміти ймовірні небезпеки від порізу бензопилою, падіння дерев, впливу шуму й вібрації.

Повний текст читайте у паперовій версії журналу № 9/2019.