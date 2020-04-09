Безпека працівників під час карантину

Що таке карантин та протиепідемічний режим. Як організувати роботу підприємств, щоб убезпечити своїх працівників від хвороби.

Зінаїда Якименко. Карантин: створюємо умови для роботи

Про досвід роботи українських підприємств під час карантину. Рекомендації щодо безпечної роботи від Держпраці та її територіальних органів.

Нормативне регулювання протиепідемічного режиму

Ірина Шевчук. Як захистити працівників в умовах пандемії COVID-19

Обговорення: пропонуємо всім експертам у галузі охорони праці долучитися до створення протоколів дій в умовах пандемії вірусних захворювань.

Ми можемо розробити регламент, який стане основою відповідного нормативно-правового документа державного рівня.

Ольга Богданова. Професіонали проти COVID-19

Пандемія коронавірусу – тема номер один у світі: як і що обговорюють у професійних спільнотах в Україні і за кордоном і що корисного можна почерпнути з досвіду колег.

Повні тексти статей читайте у паперовій версії журналу № 4/2020