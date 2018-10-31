«Азимут» турботи про ліс і людей

Нещодавно представники журналу ознайомилися з діяльністю відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» (ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»). На центральній садибі ЛДС нашу увагу привернула висока елегантна щогла. Перша думка: це для забезпечення мобільного зв’язку, і в такому разі в Боярці він має бути ідеальний.

Насправді, як нам пояснили господарі ЛДС, щогла – пожежна, із системою електронно-оптичного спостереження за лісовими масивами, призначена для своєчасного виявлення лісових пожеж. Це також добре – сприяє ідеальному зв’язку між людьми та лісом. Дізнатися докладніше про сучасний метод контролю за вогняною небезпекою було нашим професійним обов’язком.

Олександр Фандєєв, спецкор

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