Аміачна селітра: безпечне використання, транспортування, зберігання

Володимир Козій. Звичайні вибухонебезпечні добрива

Уряд України ініціював перевірки підприємств щодо зберігання і використання аміачної селітри та дотримання норм техногенної та пожежної безпеки. Невже ці міндобрива, які можна вільно придбати у торгівельній мережі, такі небезпечні?

НІТРАТ АМОНІЮ ЦЕ

Добриво для ґрунтів, бідних на азот – аміачна селітра.

Складова частина промислових вибухових речовин – амонітів та амоналів. Перевагами є дешевизна, простота отримання, велика сировинна база, повний перехід речовини у газоподібній стан під час вибуху. Енергія, що виділяється під час детонації аміачної селітри, трохи менше, ніж у тротилу. Нітрат амонію детонує від капсуля-детонатора лише якщо заряд має діаметр понад 80 мм, а за меншого діаметра – від проміжного детонатора. Дешеву, але вибухонебезпечну аміачну селітру, яку в багатьох країнах можна купити без обмежень, нерідко використовують терористи для виготовлення вибухівки або саморобних бомб. Тому в деяких країнах, наприклад у Німеччині, використання нітрату амонію потрапляє під дію закону про вибухові речовини.

Охолоджувальні пакети на основі нітрату амонію. Під час розчинення у воді невеликих порцій нітрату амонію відбувається поглинання тепла з навколишнього середовища і сильне охолодження суміші. Такі пакети часто використовують як «миттєвий лід», який можна прикладати до місць забоїв або опіків.

Для запобігання загорянню аміачної селітри на заводських складах не допускати:

– розсипів продукту під час завантаження буртів і вагонів;

– забруднень (розсипи, залишки попередніх вантажів) у машинах, які подають під завантаження, та у складах;

– зберігання або перевезення разом з аміачною селітрою будь-яких інших речовин і матеріалів;

– перебування сторонніх осіб на складі.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ

У сільському господарстві аміачну селітру використовують переважно для одержання рідких мінеральних добрив на основі розчинів карбаміду і аміачної селітри (КАС). Розчини КАС мають легку корозійну активність щодо чорних металів. У разі зниження температури розчину нижче за 18 °C випадають кристалічні солі, які з підвищенням температури розчиняються. Температура замерзання розчину становить – 26 °C, після розморожування властивості КАС повністю відновлюються.

Зберігання і застосування розчинів КАС повинно бути обмежене весняно-осіннім періодом. Для зберігання розчинів КАС можна використовувати ємності зі склопластиків і вуглецевої сталі, зі щільно закритим люком.

Транспортувати КАС потрібно спеціальними транспортними засобами, оснащеними іскрогасниками, з відрегульованими запобіжно-випускними клапанами, технічно справними запірними пристосуваннями та герметично закритими люками, штуцерами.

Майданчик, на якому розташовано ємності для зберігання КАС, потрібно забезпечити захисною огорожею та твердим рівним покриттям. Місця приймання і видачі КАС має бути забезпечено приямками для збору випадкового або аварійного розливу рідини.

Віталій Цопа. Чому вибухнув нітрат амонію у порту Бейрута

Гірка історія про те, як заходи, що мали ліквідувати небезпеку, через некомпетентне управління ними призвели не просто до небезпечної події, а до трагедії світового масштабу.

У світі виробляють, зберігають та транспортують понад 20 млн т нітрату амонію на рік. Вибух цієї кількості нітрату амонію за потужністю буде еквівалентний вибухові 364 атомних бомб.

Проаналізуємо, як створювалась небезпека, як зростав ризик втрат життя та здоров’я людей від небезпечної події – вибуху 2750 т нітрату амонію на складі в порту Бейрута.

Віталій Цопа. Слідами катастрофи

У журналі опубліковано статтю про подробиці виникнення небезпеки та реалізації ризику небезпеки вибуху аміачної селітри в порту Бейрута (Ліван). Пропоную поглибити тему: подробиці подібних трагедій, що відбулись у світі за останні 100 років, аналіз причиново-наслідкових зв’язків втрат, повязанних із кораблем «Rhosus» та його вантажем – аміачною селітрою. А також 10 правил керування ризиками небезпек, які потрібно вивчити керівникам будь-якого рівня.

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