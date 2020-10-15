ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Вибір дійсно професійного видання у будь-якій сфері діяльності – надважливий крок. У світі, де інформаційний простір перенасичений, де є дефіцит цінної та засилля сумнівної, а то й шкідливої інформації, зорієнтуватися дуже складно. У красиву обгортку подекуди загортають непотріб. Тож знаходити цінне у «смачних» пропозиціях ринку – це справжнє вміння.

За 25 років роботи наш журнал накопичив колосальний досвід, об’єднав експертне середовище та фахівців, які мають істотний вплив на сферу охорони праці в Україні.

Ми глибоко й системно висвітлюємо та аналізуємо реформу СУОП, яка надто повільно відбувається на державному рівні. Постійно тримаємо руку на пульсі законодавчих змін: вустами експертів підтримуємо, критикуємо, пропонуємо. А отже, разом із вами впливаємо на законотворчий процес.

Наш найцінніший досвід – це практика впровадження ризикоорієнтованого підходу в системах управління охороною праці на рівні підприємств. Сьогодні журнал акумулює найбільший обсяг знань з керування ризиками на виробництві. Вагомий внесок редакції і партнерів – видання двох збірників статей про ризикоорієнтовані підходи в системах управління безпекою та здоров’ям на роботі. Законодавче впровадження в Україні цієї визнаної у всьому світі практики не за горами. Тож ми готові поділитися своїми знаннями, допомогти швидко адаптуватися до змін.

Для нас переваги інструментів онлайн-комунікацій (сайти, соціальні мережі та ін.), онлайн-зустрічей (конференції, вебінари та ін.) очевидні як ніколи. Нині ми готуємо електронну версію журналу та додатка, яку запускаємо у 2021 році. А ще створюємо прикладний і затребуваний усіма фахівцями з охорони праці продукт – електронний кабінет з охорони праці. Уже найближчим часом він стане доступним на оновленій сторінці веб-сайту журналу, насамперед для його передплатників.

У цьому номері ми оголошуємо про старт конкурсу «Охорона праці очима дітей» 2021 року. І пропонуємо цікаві умови для спонсорів (стор. 10). Цей визнаний на міжнародному рівні соціальний проект щороку стає все більш популярним і затребуваним у молодого покоління.

І ще багато нового, цікавого та корисного обіцяємо вам у 2021 році. Передплатіть журнал і отримайте змогу разом із нами впливати на стан безпеки праці в Україні!

Дмитро Матвійчук, головний редактор