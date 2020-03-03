Теми VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека та здоров’я на роботі: час змін»

Імплементація європейських директив з безпеки та гігієни праці

Проєкт Закону України «Про безпеку праці та здоров’я працівників»: ухвалення, впровадження

Ризикоорієнтоване мислення – основа змін

Кращі практики з безпеки праці

Компетенції інженера з охорони праці в нових умовах

Створення команди для вирішення питань безпеки

Державний нагляд і контроль. Що зміниться?

Упровадження керування ризиками в СУОП

Розслідування нещасних випадків на виробництві: «призначення» винних чи встановлення причин?

Спікери

Експерти: представники міжнародних організацій з безпеки

представники міжнародних організацій з безпеки Управлінці: Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Держпраці

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Держпраці Практики ЄС та України: керівники, фахівці з ОП підприємств

Заплановано:

екскурсії на провідні підприємства Харкова

розважальна програма

Вартість участі однієї особи – 7050 грн з ПДВ

За умови оплати до 30 квітня – 6600 грн з ПДВ

Для передплатників журналу – 6300 грн з ПДВ

За умови участі від двох осіб від організації – 6000 грн з ПДВ

З приводу участі звертайтеся:

(044) 558 74 27 (044) 296 82 56

(098) 598 34 17 (067) 288 03 73

mail@ohoronapraci.kiev.ua