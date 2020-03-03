Теми VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека та здоров’я на роботі: час змін»
- Імплементація європейських директив з безпеки та гігієни праці
- Проєкт Закону України «Про безпеку праці та здоров’я працівників»: ухвалення, впровадження
- Ризикоорієнтоване мислення – основа змін
- Кращі практики з безпеки праці
- Компетенції інженера з охорони праці в нових умовах
- Створення команди для вирішення питань безпеки
- Державний нагляд і контроль. Що зміниться?
- Упровадження керування ризиками в СУОП
- Розслідування нещасних випадків на виробництві: «призначення» винних чи встановлення причин?
Спікери
- Експерти: представники міжнародних організацій з безпеки
- Управлінці: Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Держпраці
- Практики ЄС та України: керівники, фахівці з ОП підприємств
Заплановано:
- екскурсії на провідні підприємства Харкова
- розважальна програма
Вартість участі однієї особи – 7050 грн з ПДВ
За умови оплати до 30 квітня – 6600 грн з ПДВ
Для передплатників журналу – 6300 грн з ПДВ
За умови участі від двох осіб від організації – 6000 грн з ПДВ
З приводу участі звертайтеся:
(044) 558 74 27 (044) 296 82 56
(098) 598 34 17 (067) 288 03 73
mail@ohoronapraci.kiev.ua