Теми VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека та здоров’я на роботі: час змін»

  • Імплементація європейських директив з безпеки та гігієни праці
  • Проєкт Закону України «Про безпеку праці та здоров’я працівників»: ухвалення, впровадження
  • Ризикоорієнтоване мислення – основа змін
  • Кращі практики з безпеки праці
  • Компетенції інженера з охорони праці в нових умовах
  • Створення команди для вирішення питань безпеки
  • Державний нагляд і контроль. Що зміниться?
  • Упровадження керування ризиками в СУОП
  • Розслідування нещасних випадків на виробництві:  «призначення» винних чи встановлення причин?

Спікери

  • Експерти: представники міжнародних організацій з безпеки
  • Управлінці: Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Держпраці
  • Практики ЄС та України: керівники, фахівці з ОП підприємств

Заплановано:

  • екскурсії на провідні підприємства Харкова
  • розважальна програма

Вартість участі однієї особи – 7050 грн з ПДВ

За умови оплати до 30 квітня – 6600 грн з ПДВ

Для передплатників журналу – 6300 грн з ПДВ

За умови участі від двох осіб від організації – 6000 грн з ПДВ

З приводу участі звертайтеся:

(044)  558 74 27   (044)  296 82 56

(098)  598 34 17   (067)  288 03 73

mail@ohoronapraci.kiev.ua

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